Muğla'da "29 Nisan Dünya Dans Günü" etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde "29 Nisan Dünya Dans Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.



Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Dalaman Belediyesi ve Tango Dalaman işbirliğindeki etkinlikte halk oyunlarından tangoya, zumbadan salsa ve bachata gösterilerine kadar birbirinden renkli performanslar izleyicilerle buluştu.



Programda, Dalaman Açık Cezaevi Halk Oyunları Ekibi, İn Dance Academy, Fethiye Sirtaki ve Ege Dansları Eğitim Geliştirme Derneği, Zumba, Ortaca Zeybek Otağı, Ortaca Kent Konseyi Halk Oyunları Ekibi ve Tango Dalaman sahne aldı.



6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü nedeniyle sahne alan Dalaman Açık Cezaevi Halk Oyunları Ekibi de programda Harmandalı, Cuma Ovası ve Erik Dalı oynadı.

