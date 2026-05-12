Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi

        Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi

        Muğla'da düzenlenen 7. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 12:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi

        Muğla'da düzenlenen 7. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan yarışmaya, bu yıl Muğla ve ilçelerinden 161 üretici firma ve marka katıldı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler folklor gösterisi sundu.

        Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, zeytin ve zeytinyağının Muğla’nın en önemli tarımsal ve gastronomik değerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Muğla'nın zeytin üretimindeki gücüne dikkati çeken Akbıyık, ilde 2 milyon dönüm tarım arazisi bulunduğunu, bunun yaklaşık 1 milyon dönümünün zeytinlik alan olduğunu belirtti.

        Akbıyık, bu alanlarda 20 milyonun üzerinde zeytin ağacı olduğunu ve son 10 yılda hem zeytinlik alan miktarının hem de zeytin ağacı sayısının arttığını dile getirdi.

        Kentte, zeytin ve zeytinyağı kültürünün, köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Akbıyık, tadıyla, aromasıyla ve kalitesiyle zeytinyağlarının ulusal ve uluslararası alanda başarı öyküleri yazdığını ifade etti.

        Akbıyık, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve hibelerinden etkin şekilde yararlanmasının önemine de değinerek, "Zeytinyağı üretimi bilgi, emek ve teknoloji gerektiren bir süreçtir. Üreticilerimizin bu alandaki gayreti, Muğla’mızın adını dünyaya duyurmaktadır." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da TÜİK verilerine göre ilde 156 bin 238 ton yağlık zeytin üretildiğini, bunun yaklaşık 30 bin ton zeytinyağı potansiyeline karşılık geldiğini söyledi.

        Baydar, 2019'da bakanlık destekleriyle hayata geçirilen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında üreticilere, işletmelere ve öğrencilere yönelik eğitimler düzenlendiğini dile getirdi.

        Eğitimler ve anket çalışmaları sayesinde üretim sürecindeki kayıpların azaltılması ve kalite standartlarının yükseltilmesi adına önemli kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Baydar, projenin en önemli çıktılarından biri olan Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın sektör için güçlü bir motivasyon kaynağına dönüştüğünü, ilk yılında 86 başvuruyla başlayan yarışmanın, 2025-2026 sezonunda 161 başvuruya ulaştığını ifade etti.

        - 725 milyon lira bakanlık desteği

        Baydar, bakanlık tarafından Muğla'ya bu yıl toplam 725 milyon lira tarımsal destek sağlandığını, bunun 260 milyon lirasının bitkisel üretim destekleri olduğunu belirtti.

        İlde faaliyet gösteren 260 zeytinyağı üretim tesisinden 39'unun revizyonu için yaklaşık 29 milyon lira destek verildiğini anlatan Baydar, 760 üreticiye de zeytin silkme makinesi gibi ekipman desteği sağlandığını söyledi.

        - "Milas Zeytinyağı AB Coğrafi İşaretli ürün oldu"

        Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer ise "Milas Zeytinyağı"nın Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, zeytinin ana vatanı olan bu toprakların değerini korumaya devam edeceklerini ifade etti.

        Konuşmalarının ardından yarışmada dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        Program sonunda yapılan çekilişle de üreticilere çeşitli ekipmanlar hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Bodrum'a "Allura" kruvaziyeriyle 1142 turist geldi
        Bodrum'a "Allura" kruvaziyeriyle 1142 turist geldi
        MHP Ula İlçe Başkanlığında görev değişimi
        MHP Ula İlçe Başkanlığında görev değişimi
        MSKÜ'de "Her Telden Her İlden" konseri düzenlendi
        MSKÜ'de "Her Telden Her İlden" konseri düzenlendi
        Bodrum'a kruvaziyer ile 1142 yolcu geldi
        Bodrum'a kruvaziyer ile 1142 yolcu geldi
        MUSKİ'den Bodrum Uçurtma Festivali'nde çocuklara su tasarrufu eğitimi
        MUSKİ'den Bodrum Uçurtma Festivali'nde çocuklara su tasarrufu eğitimi
        Muğla'da geleneksel aile yapısı çöküyor Muğla'da her dört haneden birisi te...
        Muğla'da geleneksel aile yapısı çöküyor Muğla'da her dört haneden birisi te...