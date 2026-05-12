Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi

Muğla'da düzenlenen 7. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan yarışmaya, bu yıl Muğla ve ilçelerinden 161 üretici firma ve marka katıldı.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler folklor gösterisi sundu.



Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, zeytin ve zeytinyağının Muğla’nın en önemli tarımsal ve gastronomik değerlerinden biri olduğunu söyledi.



Muğla'nın zeytin üretimindeki gücüne dikkati çeken Akbıyık, ilde 2 milyon dönüm tarım arazisi bulunduğunu, bunun yaklaşık 1 milyon dönümünün zeytinlik alan olduğunu belirtti.



Akbıyık, bu alanlarda 20 milyonun üzerinde zeytin ağacı olduğunu ve son 10 yılda hem zeytinlik alan miktarının hem de zeytin ağacı sayısının arttığını dile getirdi.



Kentte, zeytin ve zeytinyağı kültürünün, köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Akbıyık, tadıyla, aromasıyla ve kalitesiyle zeytinyağlarının ulusal ve uluslararası alanda başarı öyküleri yazdığını ifade etti.



Akbıyık, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve hibelerinden etkin şekilde yararlanmasının önemine de değinerek, "Zeytinyağı üretimi bilgi, emek ve teknoloji gerektiren bir süreçtir. Üreticilerimizin bu alandaki gayreti, Muğla’mızın adını dünyaya duyurmaktadır." dedi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da TÜİK verilerine göre ilde 156 bin 238 ton yağlık zeytin üretildiğini, bunun yaklaşık 30 bin ton zeytinyağı potansiyeline karşılık geldiğini söyledi.



Baydar, 2019'da bakanlık destekleriyle hayata geçirilen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında üreticilere, işletmelere ve öğrencilere yönelik eğitimler düzenlendiğini dile getirdi.



Eğitimler ve anket çalışmaları sayesinde üretim sürecindeki kayıpların azaltılması ve kalite standartlarının yükseltilmesi adına önemli kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Baydar, projenin en önemli çıktılarından biri olan Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın sektör için güçlü bir motivasyon kaynağına dönüştüğünü, ilk yılında 86 başvuruyla başlayan yarışmanın, 2025-2026 sezonunda 161 başvuruya ulaştığını ifade etti.



- 725 milyon lira bakanlık desteği



Baydar, bakanlık tarafından Muğla'ya bu yıl toplam 725 milyon lira tarımsal destek sağlandığını, bunun 260 milyon lirasının bitkisel üretim destekleri olduğunu belirtti.



İlde faaliyet gösteren 260 zeytinyağı üretim tesisinden 39'unun revizyonu için yaklaşık 29 milyon lira destek verildiğini anlatan Baydar, 760 üreticiye de zeytin silkme makinesi gibi ekipman desteği sağlandığını söyledi.



- "Milas Zeytinyağı AB Coğrafi İşaretli ürün oldu"



Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer ise "Milas Zeytinyağı"nın Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, zeytinin ana vatanı olan bu toprakların değerini korumaya devam edeceklerini ifade etti.



Konuşmalarının ardından yarışmada dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Program sonunda yapılan çekilişle de üreticilere çeşitli ekipmanlar hediye edildi.

