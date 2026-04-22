Muğla'da evinin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.



Alınan bilgiye göre Güler B, iş dönüşü Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evine geldiği sırada, bahçede henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.



Kadın, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.



112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

