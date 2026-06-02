Muğla'da trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne 158 bin lira ceza
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çeşitli kural ihlalleri yaptığı belirlenen sürücüye 158 bin lira idari para cezası uygulandı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Cahit Gündüz Caddesi'nde abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden ve motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede sürücünün kullandığı motosikletin plakasını bantla kapatarak görünmesini engellemeye çalıştığı belirlendi.
Ekiplerce yakalanan sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 158 bin lira idari para cezası kesildi.
Motosiklet ise 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.
