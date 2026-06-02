Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 41 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 41 zanlı tutuklandı

        Muğla'da geçen ay uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden 41'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 21:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 41 zanlı tutuklandı

        Muğla'da geçen ay uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden 41'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        İl genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 5 hassas terazi, 2 bin 535 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında 184 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Mayıs ayında 41 uyuşturucu taciri tutuklandı
        Mayıs ayında 41 uyuşturucu taciri tutuklandı
        Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında 2 kişi yaralandı
        Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında 2 kişi yaralandı
        Marmaris yangın sezonuna hazır
        Marmaris yangın sezonuna hazır
        Muğla'da trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne 158 bin lira c...
        Muğla'da trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne 158 bin lira c...
        Fethiye açıklarında ispermeçet balinası görüntülendi
        Fethiye açıklarında ispermeçet balinası görüntülendi
        Marmaris'te bisiklet şöleni yaşanacak
        Marmaris'te bisiklet şöleni yaşanacak