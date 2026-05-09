Muğla'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 09.05.2026 - 12:25
Foça Mahallesi, 1104 Sokak’ta henüz belirlenemeyen bir nedenle tek katlı müstakil evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 1 saatlik çalışmayla söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev ve bahçesinde maddi hasar meydana geldi.
