Muğla'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.



Foça Mahallesi, 1104 Sokak’ta henüz belirlenemeyen bir nedenle tek katlı müstakil evde yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, 1 saatlik çalışmayla söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı.



Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev ve bahçesinde maddi hasar meydana geldi.

