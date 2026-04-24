Habertürk
Habertürk
        Muğla'nın Datça ilçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

        Muğla'nın Datça ilçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

        Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Muğla'nın Datça ilçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

        Muğla’nın Datça ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        İskele Mahallesi Ambarcı Kavşağındaki emlak ofisinde oturan eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’e motosikletle yoldan geçen kişilerce ateş açıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ayağından yaralanan Laçin, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Datça'daki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Laçin, ameliyata alındı.

        Laçin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça ve Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar'dan bilgi aldı.

        Ayaydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kendisi ameliyatta. İnşallah ameliyatı başarılı geçecek. Güvenlik kaynaklarından aldığım bilgiye göre olayın hiçbir siyasi yönü bulunmamaktadır. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor ve 2 saldırgan da yakalandı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

