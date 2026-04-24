Muğla'nın Datça ilçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Muğla’nın Datça ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.



İskele Mahallesi Ambarcı Kavşağındaki emlak ofisinde oturan eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’e motosikletle yoldan geçen kişilerce ateş açıldı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ayağından yaralanan Laçin, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.



Datça'daki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Laçin, ameliyata alındı.



Laçin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça ve Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar'dan bilgi aldı.



Ayaydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kendisi ameliyatta. İnşallah ameliyatı başarılı geçecek. Güvenlik kaynaklarından aldığım bilgiye göre olayın hiçbir siyasi yönü bulunmamaktadır. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor ve 2 saldırgan da yakalandı." dedi.

