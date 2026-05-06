Ula'da üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Görünmeyen Eller Büyük İşler" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ula Göleti ve ilçe merkezinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.



MSKÜ Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, 2026 Muğla Gençlik Yılı etkinlikleri çerçevesinde çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla sahaya indi.





Öğretim Görevlisi Dr. Nedim Yıldız koordinatörlüğünde yürütülen projede öğrenciler, iki gruba ayrılarak hem Ula Göleti çevresinde hem de ilçe merkezindeki sokak ve parklarda temizlik yaptı.



Proje kapsamında yalnızca çevre temizliği yapılmadığı, aynı zamanda temizlik görevlilerinin emeklerine dikkat çekilmesinin hedeflendiği belirtildi.





Etkinlik sırasında temizlik personeliyle yapılan görüşmelerde, sahada karşılaşılan zorluklar ele alındı. Görevliler, vatandaşları uyarmalarına rağmen zaman zaman olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını ve özellikle hatalı park edilen araçların çalışmalarını güçleştirdiğini ifade etti.



Projeyle, çevre temizliğinin sadece görevlilerin sorumluluğunda olmadığı, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda duyarlı olması gerektiği vurgulandı.





Katılımcılar, çöplerin konteynerlere atılması ve çevreye karşı daha hassas davranılması çağrısında bulundu.

