        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Yüzen butik otel olarak tanımlanan "Emerald Kaia" Bodrum'da

        Yüzen butik otel olarak tanımlanan lüks yolcu gemisi "Emerald Kaia", 87 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Giriş: 08.04.2026 - 17:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzen butik otel olarak tanımlanan "Emerald Kaia" Bodrum'da

        Yüzen butik otel olarak tanımlanan lüks yolcu gemisi "Emerald Kaia", 87 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Bahamalar bayraklı 119 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. İstanköy Limanı'ndan gelen gemide çoğu ABD'li 87 yolcu ile 92 personelin bulunduğu bildirildi.

        Büyük gezinti gemilerinin "Yüzen oteller" olarak nitelenen deniz yolculuğunda, "Emerald Kaia"nın, yat konforu ile gemi yolculuğunu buluşturan butik tarzıyla önce çıktığı ifade ediliyor.

        Farklı özelliklere sahip süitlerde misafirlerin konakladığı geminin 11 günlük turunda, bir sonraki durağının Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!

        Muğla'da "Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi
        TURMEPA, Fethiye'de "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Sınıfı" açtı
        Menteşe'de küle dönen evleri için iki kardeş yardım bekliyor
        MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanının taciz ettiği öne sürülen üniversitelinin i...
        Yatağan'daki hastanede kesisiz cerrahi ameliyatı başarıyla uygulandı
        Yaban keçileri, termal dronla görüntülendi