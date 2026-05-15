        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş Devlet Hastanesi'nde "Vefa Masası" hizmete açıldı

        Muş Devlet Hastanesi'nde "Vefa Masası" hizmete açıldı

        Muş Devlet Hastanesi'nde şehit aileleri, gaziler, engelli bireyler ve 65 yaş üstü vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla "Vefa Masası" kuruldu.

        Giriş: 15.05.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Engelliler Haftası kapsamında hayata geçirilen uygulamanın önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

        Her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Ömür, şunları kaydetti:


        "Bugün bu masayı açmamızdaki amaç hastanemize gelen engelli vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza, kısacası bu vatana emeği geçen tüm vatandaşlarımıza hastaneye adım attıkları andan çıkış yapana kadar refakat etmek, karşılaşabilecekleri sorunları çözmek ve gerekli desteği sağlamaktır. Devlet, bütün vatandaşlara eşit sağlık hizmeti sunmaktadır. Bizler de engelli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına burada bulunuyoruz."

        Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise "Böyle bir projenin şehrimizde hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduk. Muş'ta eksikliği hissedilen önemli bir hizmetti. Bu anlamda engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulabilecek bir masanın kurulması bizleri sevindirmiştir." dedi.

        Vatan Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Yusuf Olcan da masanın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılışa, Muş Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzm. Dr. Ayşe Rümeysa Doğruyol, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Güzelel, şehit aileleri ve gaziler, engelli bireyler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

