Muş'ta dereye düşen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Muş'un Korkut ilçesinde dereye düşen minibüsteki 8 kişi yaralandı. Ağrı'dan Muş'a gelen, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 10 AIM 326 plakalı minibüs, Korkut ilçesinin Karakale mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste yaralanan 8 kişi, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.