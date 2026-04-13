        Muş'ta yaklaşık 17 milyon lira ciroya ulaşan lisede öğrenciler üreterek öğreniyor

        İBRAHİM YALDIZ - ÖMER VARLIK - Muş'ta geçen yıl yaklaşık 17 milyon lira ciroya ulaşan meslek lisesinde öğrenciler, atölyelerde üretime katılarak hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de iş hayatına hazır bireyler olarak yetişiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Bünyesindeki 19 atölyede farklı alanlarda üretim yapılan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de döner sermaye geliri en yüksek okullar arasında yer alıyor.

        Döner sermaye kapsamında okul atölyelerinde çalışan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde üretim yaparak hem aldıkları eğitimi uygulama hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

        Kentten ve farklı illerden gelen kamu ve özel sektör siparişlerini karşılamaya çalışan öğrenciler, büro mobilyası, sıra, masa dolap ve kitaplık gibi birçok ürün üretiyor.

        Öğretmenlerinin eşliğinde çalışarak üretim halkasının bir parçası olan öğrenciler, meslek öğrenirken elde ettikleri gelirle ailelerine de yardımcı oluyor.

        Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Subaşı, AA muhabirine, okulda 19 atölyede üretim yapıldığını söyledi.

        Öğrencilerin atölyelerde çalışarak kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu belirten Subaşı, şunları kaydetti:

        "Okulumuz geçen yıl 17 milyon liraya yakın ciroyla Türkiye'de en fazla döner sermaye yapan okullardan birisi oldu. Bu yıl tabii ki ciro hedeflerimiz daha büyük. Okulumuzda bunun yanında birçok sportif faaliyet yapılıyor. Türkiye müsabakalarına giden öğrencilerimiz var. Üniversite sınavında ilk 3 bine giren öğrencilerimiz bulunuyor. Birçok öğrencimiz derece alıp güzel üniversitelere yerleşti. İnşaat teknolojisi alanında 7 öğrencimiz bu yıl memur olarak atandı. Bu da bizim için mutluluk verici. Okulumuzda, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı bulunmakta. Bu alanların 19 atölyesi var."

        - "Piyasada iş bulabilecek seviyeye geliyorlar"

        Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü Alan Şefi Mehmet Kılıç ise öğrencilerle atölyelerde üretim yaptıklarını dile getirdi.

        Bu yıl 1400 sıra ve masanın montajını tamamladıklarını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

        "Günde yaklaşık 150 sıra masa montajı yapabiliyoruz. 50 öğrenci, 7 öğretmen ve bir de teknisyenle üretim yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem maddi olarak ailelerine destek oluyor hem de yaptıkları işte daha da ustalaşıyor. Mezun olduktan sonra bir usta edasıyla piyasada iş bulabilecek seviyeye geliyorlar. Geçen yıl 17 milyon lira civarında ciromuz vardı. Bu yılki hedefimiz de bunun üzerine çıkmak. Yıl içinde okullarımızın bütün mobilya malzemelerini burada üretiyoruz. Sıra, masa, toplantı masası, büro takımı ve panoları yapıyoruz."

        Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencisi Ahmet Gülşahin de "Mobilya bölümünde sıra ve masa montajı yapıyoruz. Bazen hafta sonu gelip atölyede çalışıyoruz. Sevdiğimiz için bu mesleği yapıyoruz. Bize 'Bu bölüme gitmeyin' diyorlardı. Kendi isteğimizle buraya geldik. Üretim yapınca çok mutlu oluyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz, hiç görmediğimiz şeyleri burada yapıyoruz. İlkokuldaki öğrencilere masa, sıra ürettiğimiz için çok mutluyum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

