        Muş'ta Engelliler Haftası kapsamında program yapıldı

        Giriş: 14.05.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Vali Avni Çakır, engellilerin hayatın her alanında daha güçlü, daha görünür ve daha aktif şekilde yer aldığı bir toplum inşa etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

        Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran her adımın toplumun medeniyet seviyesini ve insan merkezli yaklaşımını ortaya koyduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:


        "Şehirlerimizi, kurumlarımızı, yollarımızı, okullarımızı ve sosyal yaşam alanlarımızı herkes için daha erişilebilir hale getirdikçe, engelli kardeşlerimizin sosyal hayata daha aktif, daha bağımsız ve daha güçlü şekilde katılımlarını da hep birlikte artırmış oluyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile 16 Mayıs gününün Ulusal Erişilebilirlik Günü olarak ilan edilmesi son derece kıymetli ve tarihi bir adımdır. Bu karar, yalnızca bir farkındalık çağrısı değil aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın yaşam haklarını güçlendiren güçlü bir devlet iradesinin ortaya konulmasıdır çünkü erişilebilirlik bir sosyal yardım değildir. Erişilebilirlik, anayasal ve yasal bir haktır. Her vatandaşımız gibi engelli bireylerimizin de eğitimde, sağlıkta, istihdamda, ulaşımda, sporda, kültürde ve sosyal yaşamın her alanında eşit imkanlara sahip olması en temel sorumluluğumuzdur."

        Bu anlayışla kentteki sosyal yaşam alanları ve hizmet binalarında erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Çakır, "Şartların iyileştirilmesi, fiziki düzenlemelerin artırılması ve vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha rahat ulaşabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Biliyoruz ki mesele yalnızca rampalar yapmak, yollar düzenlemek ya da binaları dönüştürmek değildir. Asıl önemli olan gönülleri erişilebilir hale getirebilmektir. Sevginin, anlayışın, empati duygusunun ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesidir." dedi.


        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ise "Engelli bireylerimizin şehir içi ulaşımlarını desteklemek adına 23 ulaşım aracına aylık 111 bin 412 lira destek sağlıyoruz. Modern sosyal devlet anlayışı, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılımını sağlamayı temel sorumluluklardan biri olarak kabul etmektedir. Bu kapsamda bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen sosyal hizmet politikalarının temel hedefi, engelli vatandaşlarımızın temel yaşam becerilerini desteklemek, sosyal hayata aktif katılımlarını artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmektir." diye konuştu.

        Bireylerin toplumsal hayata katılımı, erişilebilirlik çalışmaları ve sosyal politikaların ele alındığı panelin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Şiir ve müzik dinletisiyle son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

