Muş'ta "28. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu" başladı

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde 14-16 Mayıs'ta düzenlenen 28. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR28) başladı.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 1071 Mükrimin Halil Yinanç Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Muş Valisi Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, foruma yurdun değişik bölgelerinde görev yapan valilerin ve akademisyenlerin katıldığını söyledi.



Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu'ndan katılımcılarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:



"Aramızda çok kıymetli meslektaşlarım var. Her biri alanında önemli başarılara imza atmış değerli isimlerdir. Onlarla birlikte, siz değerli gençlerimize rehber olacağını düşündüğümüz tecrübelerimizi paylaşacağız. Sultan Alparslan'ın kenti Muş'a, Anadolu'nun kapılarının ardına kadar açıldığı Malazgirt'in şehrine hoş geldiniz. İnşallah bu forumda sunulan bildiriler ve paylaşılan tecrübeler, gençlerimize, kamu yönetimine ve bu alanda çalışan herkese faydalı olur."



Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise 14-16 Mayıs'ta Muş'ta gerçekleştirecekleri bilimsel buluşma, kamu yönetimi disiplininin güncel kuramsal tartışmalarını ve uygulamadaki gelişmeleri çok boyutlu biçimde ele almayı amaçladıklarını belirtti.



KAYFOR'un 2003 yılından bu yana her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen, kamu yönetimi alanında kurumsallaşmış ve süreklilik kazanmış uluslararası bilimsel toplantılardan biri olduğunu dile getiren Alican, şöyle konuştu:



"Bu yıl forumumuzun ana teması, çağımızın en önemli dönüşüm alanlarından birini merkeze almaktadır. Bugün dijitalleşme ve yapay zeka yalnızca teknolojik bir yenilik alanı değil, aynı zamanda yönetim anlayışını, karar alma süreçlerini, kamu hizmetlerinin sunum biçimini ve vatandaş-devlet ilişkilerini dönüştüren kapsamlı bir süreçtir. e-Devlet uygulamalarından büyük veri temelli politika üretimine, algoritmik karar verme sistemlerinden akıllı kamu yönetimi modellerine kadar pek çok gelişme, kamu hizmetlerinde hız, verimlilik ve erişilebilirlik açısından önemli imkanlar sunmaktadır. Veri güvenliği, mahremiyet, etik ilkeler, hesap verebilirlik, algoritmik şeffaflık, dijital gözetim, eşitsizliklerin derinleşmesi ve kamu güveni gibi başlıklar, kamu yönetimi alanında üzerinde titizlikle durulması gereken temel meselelerdir. Bu nedenle dijitalleşme ve yapay zeka konusu, yalnızca teknik bir mesele olarak değil, hukuki, yönetsel, siyasal, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınmalıdır."



Forumun bilgi üretimine, eleştirel düşünceye ve çözüm odaklı tartışmalara katkı sağlayacağına inandığını belirten Alican, "Burada sunulacak bildirilerin, yapılacak panellerin ve yürütülecek müzakerelerin, kamu yönetimi literatürüne ve uygulamasına değerli katkılar sunmasını temenni ediyorum. Muş Alparslan Üniversitesi olarak bilimsel üretimi yalnızca kampüs sınırları içinde değil, şehrimiz, bölgemiz, ülkemiz ve uluslararası akademik çevrelerle güçlü ilişkiler kurarak geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu tür organizasyonlar, üniversitemizin akademik birikimini görünür kılmakta, aynı zamanda Muş'un tarihi, kültürel ve beşeri zenginliklerinin daha geniş kitlelerce tanınmasına vesile olmaktadır. 195 bildirinin yer aldığı forumda, 62 farklı şehirden ve 101 farklı kurumdan toplam 283 katılımcı yer almaktadır. Bildirilerin 150'si yüz yüze, 44'ü ise çevrimiçi olarak sunulacaktır."



Foruma, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Bingöl Valisi Cahit Çelik, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.



İki gün sürecek forum, düzenlenen oturumlarla devam ediyor.

