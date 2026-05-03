        Muş'ta yeşeren meralar hayvan sürüleriyle şenlendi

        Muş'ta yeşeren meralar hayvan sürüleriyle şenlendi

        Muş'ta besiciler, çetin geçen kış mevsiminin ardından küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını yeşeren meralara çıkarıyor.

        Giriş: 03.05.2026 - 11:59
        Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralar, hayvan sürüleriyle renklendi.

        Besiciler, kış boyunca ağıllarda baktıkları hayvanları havanın ısınmasıyla meralara çıkardı.

        Hasköy ilçesi kırsalında hayvancılık yapan Ömer Güler, doğanın canlandığını ve otlakların yeşerdiğini söyledi.

        Gün boyunca Muş Ovası'ndaki meralarda hayvanlarını otlattıklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

        "Bu kış çok sert geçti, çok kar yağdı. Bereketli bir sezon oldu. Bol yağmur yağdı. Hayvanlarımızı yavaş yavaş meralara salıyoruz. Her yer yeşillik. Doğa daha da güzelleşiyor. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Kendi işimizi yaptığımız için mutluyuz. Muş Ovası sürülerle doldu, herkes hayvanlarını burada otlatıyor."

        Besici Maşallah Oğuz da yaylalarda karın henüz erimediğini dile getirdi.

        Hayvanlarını yaylalara götürmek için karların erimesini beklediklerini ifade eden Oğuz, "Yazın buranın sıcaklığı artıyor ve hayvanlarımız hastalanıyor. Bu nedenle belli dönemlerde yaylaya çıkıyoruz, hava serinleyince tekrar ovaya dönüyoruz. Kış çok zor geçti. Havanın ısınmasıyla hayvanlarımızı meraya çıkardık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

