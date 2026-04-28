Nevşehir'de su tankeri hırsızlığından 3 zanlı tutuklandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde su tankeri çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İlçeye bağlı Akarca köyünde yaşayan T.Ö, 23 Nisan'da 5 tonluk mobil su tankerinin çalındığı iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, yaptıkları çalışmada tankeri Türkeli beldesi Topaklı Mahallesi'nde buldu. Olayla ilgili O.K.K, A.Y. ve H.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Su tankeri ise sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.