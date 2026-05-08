Niğde 9. Kitap Fuarı açıldı

Niğde Belediyesince "Okuyan Şehir" temasıyla düzenlenen 9. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.





Vali Nedim Akmeşe, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi otoparkındaki fuarın açılışında, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını söyledi.





Kitabın yalnızca bilgiye ulaşmanın değil, düşünmenin, anlamanın ve öğrenmenin de en güçlü araçlarından biri olduğunu belirten Akmeşe, kitabın ve düşüncenin, toplumları dönüştüren kıymetli güçlerden biri olduğunu kaydetti.





Niğde'nin güçlü bir ilim ve irfan mirasına sahip olduğunu vurgulayan Akmeşe, şöyle devam etti:





"Ahmed Kuddusi'den Ebubekir Hazım Tepeyran'a uzanan bu köklü birikim, şehrimizin kültür hayatına değer katmayı sürdürmektedir. Bugün 'Okuyan Şehir' mottosuyla açılışını gerçekleştirdiğimiz fuarımızın, yazarlarımızı, yayınevlerimizi ve kitapseverleri bir araya getirerek şehrimizin kültür ve eğitim hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bir şehrin gerçek gücü yalnızca fiziki gelişimiyle değil, okuyan, düşünen, üreten ve kültürle beslenen insanlarıyla ortaya çıkar. 9. Kitap Fuarı'nın ilimiz, ülkemiz ve tüm kitapseverler için hayırlı olmasını temenni ediyorum."





Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentte kitap fuarlarının ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılacağını söyledi.





Bu yılın ilk kitap fuarının açılışını yaptıklarını anlatan Özdemir, "İnşallah ekim ayında da ikincisini düzenleyeceğiz. Niğde okuryazar bir şehir, özellikle 90'lı yıllardan önce ülkemizde okuryazar oranının düşük olduğu zamanlarda Niğde'nin çok yüksek bir oranı vardı. Okumayı çok seven bir şehir. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi daha çok kitapla buluşturmak istiyoruz. Fuar boyunca 70'in üzerinde yazar ve 210'un üzerinde de yayınevi olacak." diye konuştu.





Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen Niğde 9. Kitap Fuarı, 17 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

