Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde 9. Kitap Fuarı açıldı

        Niğde 9. Kitap Fuarı açıldı

        Niğde Belediyesince "Okuyan Şehir" temasıyla düzenlenen 9. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde 9. Kitap Fuarı açıldı

        Niğde Belediyesince "Okuyan Şehir" temasıyla düzenlenen 9. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.


        Vali Nedim Akmeşe, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi otoparkındaki fuarın açılışında, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını söyledi.


        Kitabın yalnızca bilgiye ulaşmanın değil, düşünmenin, anlamanın ve öğrenmenin de en güçlü araçlarından biri olduğunu belirten Akmeşe, kitabın ve düşüncenin, toplumları dönüştüren kıymetli güçlerden biri olduğunu kaydetti.


        Niğde'nin güçlü bir ilim ve irfan mirasına sahip olduğunu vurgulayan Akmeşe, şöyle devam etti:


        "Ahmed Kuddusi'den Ebubekir Hazım Tepeyran'a uzanan bu köklü birikim, şehrimizin kültür hayatına değer katmayı sürdürmektedir. Bugün 'Okuyan Şehir' mottosuyla açılışını gerçekleştirdiğimiz fuarımızın, yazarlarımızı, yayınevlerimizi ve kitapseverleri bir araya getirerek şehrimizin kültür ve eğitim hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bir şehrin gerçek gücü yalnızca fiziki gelişimiyle değil, okuyan, düşünen, üreten ve kültürle beslenen insanlarıyla ortaya çıkar. 9. Kitap Fuarı'nın ilimiz, ülkemiz ve tüm kitapseverler için hayırlı olmasını temenni ediyorum."


        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentte kitap fuarlarının ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılacağını söyledi.


        Bu yılın ilk kitap fuarının açılışını yaptıklarını anlatan Özdemir, "İnşallah ekim ayında da ikincisini düzenleyeceğiz. Niğde okuryazar bir şehir, özellikle 90'lı yıllardan önce ülkemizde okuryazar oranının düşük olduğu zamanlarda Niğde'nin çok yüksek bir oranı vardı. Okumayı çok seven bir şehir. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi daha çok kitapla buluşturmak istiyoruz. Fuar boyunca 70'in üzerinde yazar ve 210'un üzerinde de yayınevi olacak." diye konuştu.


        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen Niğde 9. Kitap Fuarı, 17 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"

        Benzer Haberler

        Niğde'de görev yapan öğretmen Ülkü Demiray, Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Ça...
        Niğde'de görev yapan öğretmen Ülkü Demiray, Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Ça...
        Çamardı Devlet Hastanesi inşaatında sona doğru
        Çamardı Devlet Hastanesi inşaatında sona doğru
        Niğde'de 'Her Gebeye Bir Ebe' projesiyle riskli gebelikler yakından izleniy...
        Niğde'de 'Her Gebeye Bir Ebe' projesiyle riskli gebelikler yakından izleniy...
        Niğdeli muaythai sporcularından Türkiye dereceleri
        Niğdeli muaythai sporcularından Türkiye dereceleri
        23 Nisan yıldızlarına sinema sürprizi
        23 Nisan yıldızlarına sinema sürprizi
        Niğde'de Anneler Günü'ne özel uçurtma şenliği düzenlenecek
        Niğde'de Anneler Günü'ne özel uçurtma şenliği düzenlenecek