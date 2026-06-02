Niğde'de çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 9 zanlı yakalandı.



Operasyonda, 2 bin doldurulmuş makaron, 20 elektronik sigara, tabanca, şarjör, 20 fişek, sahte 100 dolar ve sahte çek ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

