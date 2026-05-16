Niğde'de husumetlisini pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı

Niğde'de husumetlisini pompalı tüfekle öldürüp kaçan kişi tutuklandı.



Merkeze bağlı Alay beldesi Kiledere köyü istikametinde husumetlisi Ali Eryılmaz (31) ile amcası Yaşar Eryılmaz'ın (49) içinde bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açan ve Yaşar Eryılmaz'ın ölmesine sebep olan Sami Ö. (23) polise giderek teslim oldu.



Sami Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Olay



Dün merkeze bağlı Alay beldesinde Sami Ö. (23), husumetlisi Ali Eryılmaz (31) ve amcası Yaşar Eryılmaz'ın (49) bulunduğu araca Kiledere köyü istikametinde pompalı tüfekle ateş açmış, yaralanan Yaşar Eryılmaz kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Sami Ö. olayın ardından kaçmıştı.

