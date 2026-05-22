        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 20:37 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelilerin ikametgah, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 356 bin 640 doldurulmuş makaron, 515 paket kaçak sigara, 74 paket kaçak nargile tütünü, 25 elektronik sigara, 18 elektronik sigara likiti ve 20 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

