Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de "Milli Aile Haftası Başlangıç Töreni" programı düzenlendi

        Niğde'de "Milli Aile Haftası Başlangıç Töreni" programı düzenlendi

        Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Milli Aile Haftası Başlangıç Töreni" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 13:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de "Milli Aile Haftası Başlangıç Töreni" programı düzenlendi

        Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Milli Aile Haftası Başlangıç Töreni" programı gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Soner Divli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında, devletin uzun süredir nüfus ve aile konusunu gündeminde tuttuğunu söyledi.

        Nüfus Politikaları Kurulunun 2024'te kurulduğunu anımsatan Divli, ardından 2025 yılının da "Aile Yılı" olarak belirlendiğini anlattı.

        Divli, nüfus çalışmalarının stratejik ve bütüncül olarak uzun vadeli çalışma gerektirdiğini belirterek, 2026-2035 yıllarını "Aile 10 yılı" olarak ilan edildiğini ifade etti.

        Ailenin karşı karşıya kaldığı tehditlerin ciddi sonuçlara neden olduğunu anlatan Divli, şunları kaydetti:

        "Her alanda aileye yatırım yapmamız gerekiyor. Aileyi ihmal ederek, bir kenarda bırakarak hiçbir konuyu çözemeyiz. Bu konu kesinlikle bütüncül bir çalışmayı gerektiriyor. Güvenlik, sağlık ve eğitim boyutuyla ailenin içerisinde olmayan ama başarıya ulaşabilen bir çözüm varsa onu da dinlemeye hazırız. Bugün görüyoruz ki nüfus, ülkelerin kalkınması yönünde çok ciddi bir dinamik ve nüfusumuz git gide yaşlanıyor. Doğum oranı 1,48 cumhuriyet tarihimizin en düşük oranındayız."

        Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı da anne ve babaların donanımlı olmasının çocuk üzerinde de olumlu etkilerinin olacağını ifade etti.

        Çifcibaşı, aile kavramının önemine dikkati çekerek, "Bütün değerlerin ailede öğrenilmesi gerekiyor. Ailede öğrenilen değerlerin topluma yansıması olumlu olur. Aileler çocuklarına hakim olmayıp çocuklar sokaklarda büyümeye başladığı zaman suça sürüklenen çocuk kavramı ortaya çıkabiliyor." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ise programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ailenin yalnızca bireylerin bir arada yaşadığı sosyal bir yapı olmadığını dile getiren Kesler, "Aile milletimizin milli ve manevi değerlerini yaşatan, kültürel hafızasını geleceğe taşıyan, toplumsal dayanışmayı güçlendiren en temel müessesedir. Dünyada yaşanan hızlı sosyal dönüşümler, dijitalleşme, bireyselleşme, doğurganlık hızındaki düşüş ve nüfusun yaşlanması gibi gelişmeler aile kurumunu ve nüfus yapısını doğrudan etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Balkaya tarafından "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon" sunumu gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Çağla cinayetinde 3 fethi kabir daha!
        Çağla cinayetinde 3 fethi kabir daha!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

        Benzer Haberler

        Konaklı Rum Kilisesi'nde Türk Mutfağı tanıtıldı
        Konaklı Rum Kilisesi'nde Türk Mutfağı tanıtıldı
        Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 602 öğrenciye eğitim verildi
        Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 602 öğrenciye eğitim verildi
        Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
        Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
        Niğde Belediyesi kurban kesim noktalarını açıkladı
        Niğde Belediyesi kurban kesim noktalarını açıkladı
        Niğde Belediyesi'nden Kurban Bayramı'na özel temizlik
        Niğde Belediyesi'nden Kurban Bayramı'na özel temizlik
        Niğde'de mezarlıklar Kurban Bayramı ziyaretlerine hazırlanıyor
        Niğde'de mezarlıklar Kurban Bayramı ziyaretlerine hazırlanıyor