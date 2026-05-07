Niğde'de öğrenciler tarihi yerleri ziyaret etti

Niğde'nin Bor ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında tarihi yerleri gezdi.



Bor İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Sokullu Mehmet Paşa ve Sultan Alaaddin Camilerini ziyaret etti.



Diyanet Bor Gençlik Koordinatörü Abdurrahman Altungöller, burada yaptığı açıklamada, tarihi yapıların sadece taş bina olmadığını ve medeniyetin birer simgesi olduğunu söyledi.



Gezinin ardından öğrenciler, Bor Gençlik Merkezi'nde akıl ve zeka oyunları etkinliklerine katıldı.

