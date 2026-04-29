NÖHÜ'de Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) disiplinlerarası eğitim verecek Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü açıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinde açılan bölüm, öğrencilere yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi alanlarında akademik altyapı sunacak.



Ayrıca, Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü ile veriyi işleyip anlamlandıran ve bunu stratejik kararlara dönüştürebilen uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, veri çağında nitelikli insan kaynağının önemli olduğunu belirtti.



Uslu, "Günümüzde veri en az doğal kaynaklar kadar kıymetli bir unsur haline gelmiştir. Üniversite olarak bu alandaki gelişimleri yakından takip ediyor, öğrencilerimizi geleceğin mesleklerine en donanımlı şekilde hazırlamayı amaç ediniyoruz." ifadesini kullandı.

