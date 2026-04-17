UCLG-MEWA 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı Niğde'de gerçekleştirilecek

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı, 20-22 Nisan tarihleri arasında Niğde Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde'de düzenlenecek toplantıya bölge ülkelerden belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri, uzmanlar ve uluslararası paydaşlar katılacak.



Toplantının bu yılki ana teması ise "Kentsel Yenilikçilik: Yerel Çözümlerle Ortak Gelecek" olarak belirlendi.



Öte yandan, toplantıda kentsel yenilikçilik ve yerel liderlik, iklim değişikliği uyum politikaları, akıllı şehirler, girişimciliğin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlar ele alınacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Özdemir, "Kentsel yenilikçilik ve sürdürülebilir şehircilik alanında bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sağlayacak buluşmanın, şehrimizin uluslararası görünürlüğüne katkı sunacağına inanıyoruz. Belediye olarak ortak akıl ve iş birliğiyle geleceğin şehirlerini inşa etme vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

