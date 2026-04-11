Ordu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Ordu merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i tutuklandı.



Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ordu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde, sosyal medya platformları üzerinden "evde sabun paketleme" ve "oto yedek parça satışı" temalı ilanlar vererek müştekilerle irtibat kuran ve bu suretle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilere ait banka hesaplarında son 2 ayda 21 milyon liranın üzerinde şüpheli para hareketi tespit edildi.



Elde edilen deliller doğrultusunda Ordu merkezli Samsun, Amasya, Erzurum, Muş, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Denizli, Uşak, Manisa, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda bulunan suç unsuru niteliğinde çok sayıda dijital materyale el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, 30'u adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

