Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Ordu merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 14:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ordu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde, sosyal medya platformları üzerinden "evde sabun paketleme" ve "oto yedek parça satışı" temalı ilanlar vererek müştekilerle irtibat kuran ve bu suretle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilere ait banka hesaplarında son 2 ayda 21 milyon liranın üzerinde şüpheli para hareketi tespit edildi.

        Elde edilen deliller doğrultusunda Ordu merkezli Samsun, Amasya, Erzurum, Muş, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Denizli, Uşak, Manisa, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda bulunan suç unsuru niteliğinde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, 30'u adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

