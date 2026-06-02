Ordu'da belediye desteğiyle kaz üretiliyor

Ordulu Adem Kütük, bir yıl önce 20 kazla başladığı üretime 220 kazla devam ediyor.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ordu'da Kaz Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında üreticilerin yüzünün güldüğü belirtildi.



Projeyle birlikte birçok vatandaşın kaz yetiştiriciliğine başladığı ifade edilen açıklamada, bu üreticilerden birinin de Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde yaşayan Adem Kütük olduğu kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine verilen Kütük, kaz yetiştiriciliğinde belediyenin alım garantisi vermesinin en önemli güvenceleri olduğunu belirtti.



Kütük, geçen yıl belediyeden 20 kaz alarak bu işe başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Aldığımız kazlar ocak ayında yumurtlamaya başladı. 20 kazdan 460 yumurta aldık. Yumurtaların 410'unu belediyenin kaz kuluçkahanesine verdik. Şu ana kadar 220 kaz civcivimiz çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Kuluçkadan en fazla yüzde 65 civciv çıkarken bizde bu rakam yüzde 80'nin üzerinde gerçekleşti. Büyükşehrin alım garantisinin yanı sıra yoldan geçen vatandaşlar bile bizlere sipariş vermeye başladı. Nasıl Kars kazı varsa, bizde Ordu kazı üretmeye başladık. Bu işi daha da büyütmek amacıyla veteriner arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzenli bir şekilde yapıldığında fındığa ek önemli bir gelir elde edilebileceğini görüyoruz."

