Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da belediye desteğiyle kaz üretiliyor

        Ordu'da belediye desteğiyle kaz üretiliyor

        Ordulu Adem Kütük, bir yıl önce 20 kazla başladığı üretime 220 kazla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 11:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da belediye desteğiyle kaz üretiliyor

        Ordulu Adem Kütük, bir yıl önce 20 kazla başladığı üretime 220 kazla devam ediyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ordu'da Kaz Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında üreticilerin yüzünün güldüğü belirtildi.

        Projeyle birlikte birçok vatandaşın kaz yetiştiriciliğine başladığı ifade edilen açıklamada, bu üreticilerden birinin de Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde yaşayan Adem Kütük olduğu kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine verilen Kütük, kaz yetiştiriciliğinde belediyenin alım garantisi vermesinin en önemli güvenceleri olduğunu belirtti.

        Kütük, geçen yıl belediyeden 20 kaz alarak bu işe başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Aldığımız kazlar ocak ayında yumurtlamaya başladı. 20 kazdan 460 yumurta aldık. Yumurtaların 410'unu belediyenin kaz kuluçkahanesine verdik. Şu ana kadar 220 kaz civcivimiz çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Kuluçkadan en fazla yüzde 65 civciv çıkarken bizde bu rakam yüzde 80'nin üzerinde gerçekleşti. Büyükşehrin alım garantisinin yanı sıra yoldan geçen vatandaşlar bile bizlere sipariş vermeye başladı. Nasıl Kars kazı varsa, bizde Ordu kazı üretmeye başladık. Bu işi daha da büyütmek amacıyla veteriner arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzenli bir şekilde yapıldığında fındığa ek önemli bir gelir elde edilebileceğini görüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"

        Benzer Haberler

        Ordu'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan 236 mahalle yolu açıldı
        Ordu'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan 236 mahalle yolu açıldı
        Aybastı'da altyapı yatırımında sona yaklaşıldı
        Aybastı'da altyapı yatırımında sona yaklaşıldı
        Ordu'da ırmak yatağında mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı
        Ordu'da ırmak yatağında mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı
        AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Azaklı, son yolculuğuna uğurlandı
        AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Azaklı, son yolculuğuna uğurlandı
        Başkan Güler bayram boyunca vatandaşlarla bir araya geldi
        Başkan Güler bayram boyunca vatandaşlarla bir araya geldi
        AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Azaklı'nın cenazesi toprağa verildi
        AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Azaklı'nın cenazesi toprağa verildi