AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Azaklı'nın cenazesi toprağa verildi

Ordu'da geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı'nın (55) cenazesi defnedildi. Azaklı için Şahincili Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Samet Özdemir, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Azaklı'nın cenazesi, namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.