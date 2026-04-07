        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

        Giriş: 07.04.2026 - 18:59 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saraçlı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı belirlendi.

        Kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, dedektör, kazma, balyoz ile demir ve bakır çubuk ele geçirdi.

        Zanlılar hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

