Ordu'da izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saraçlı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı belirlendi. Kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, dedektör, kazma, balyoz ile demir ve bakır çubuk ele geçirdi. Zanlılar hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

