        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da silahla kavgada 1 kişi öldü

        Ordu'nun Kabataş ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 06.04.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Kayıncık Mahallesi'nde karşılaşan M.Y. (79) ve M.T.Ç. (70) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Y. tabanca ile M.T.Ç'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan M.T.Ç, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Olay yerinden kaçan şüpheli, Aybastı ilçesine bağlı Beştam Mahallesi'nde yakalandı.

        Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

