Ordu'da üreticilere 45 ton tohumluk patates dağıtıldı

Ordu'nun bazı ilçelerinde üreticilere 45 ton tohumluk patates dağıtıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından hayata geçirilen tarım kalkınma projelerinin hız kesmeden sürdüğü belirtildi.



Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında patates üretiminin yeniden ivme kazandığı vurgulanan açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma doğrultusunda Mesudiye, Kabadüz, Korgan, Kumru, Akkuş ve Aybastı ilçelerinde üreticilere 45 ton tohumluk patates dağıtıldığı kaydedildi.



Açıklamada, bir dönem Ordu'nun önemli geçim kaynaklarından biri olan patates üretiminin, verilen desteklerle yeniden canlanma sürecine girdiğine işaret edilerek, "Sağlanan destekle birlikte 6 ilçede toplam 180 dekar tarım arazisi yeniden üretime kazandırılacak." ifadesi kullanıldı.

























