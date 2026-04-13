Ordulu çift, kentin asırlık helvasını 30 yıldır birlikte hazırlıyor

HAYATİ AKÇAY - Ordulu Hacı ve Kadriye Gürdal çifti, coğrafi işaret tescilli Perşembe ceviz helvasını 30 yıldır birlikte hazırlayarak ağızları tatlandırıyor.



Altınordu ilçesinde yaşayan Gürdal çifti, meyan kökü, çöven otu, şeker, ceviz ve limon tuzu kullanarak uzun uğraşlarla Perşembe ceviz helvasını her hafta birlikte hazırlıyor.



Helvayı evlerinin yanındaki alanda hazırlayan çift, yaklaşık 3 saat boyunca uğraşını verdikleri asırlık lezzeti kentin farklı noktalarında ve turizm yerlerinde satışa sunuyor.



Hacı Gürdal, AA muhabirine, dedesinden kalan mesleği eşiyle sürdürdüğünü söyledi.



Henüz 11 yaşındayken cevizli helvanın yapımını öğrendiğini anlatan Gürdal, "50 yıldır bu işle ilgileniyorum. Askerlik dışında hep bu işi yaptım. 30 yıldır da eşimle helva hazırlayarak satışa sunuyoruz." dedi.



Gürdal, Perşembe ceviz helvası üretimi için hazırlıkların bir gün öncesinden başladığını dile getirdi.



Ana maddelerin çöven otu ve meyan kökü olduğunu belirten Gürdal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kısık ateşte tavalara koyduğumuz suyu ısıttıktan sonra şekerini ilave ediyoruz. Şeker belli bir kıvama geldikten sonra çöven otu veya meyan kökü suyundan hazırladığımız maddeyi bununla karıştırıyoruz. Ardından cevizini ilave edip bakır teknelere dolduruyoruz. Helvayı bir gün dinlendirdikten sonra satışa hazır hale getiriyoruz. Helvanın hazırlanma aşamaları çok zorlu."



- Gurbetçiler ilgi gösteriyor



Perşembe ceviz helvasının asırlık bir lezzet olduğunu vurgulayan Gürdal, "Helvaya Ordu'da yaşayanların dışında gurbettekiler çok rağbet gösteriyor. Yaz aylarında yurt dışından gelen gurbetçilerimizin helvaya olan ilgisi oldukça fazla. Bir asra aşkın süredir yapılan bu lezzeti üçüncü kuşak olarak sürdürüyorum. Ben de oğluma devretmek istiyorum." diye konuştu.



Gürdal, helvanın yapımında en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade ederek, "Her hafta eşimle biz bu helvayı hazırlıyoruz. Helvanın hazırlanması çok zahmet ve meşakkat istiyor. Eşim olmadan bunu yapma şansım yok. Helva tek başına yapılmıyor, iki kişi olması gerekiyor." dedi.



Kadriye Gürdal ise helva yapımında eşine 30 yıldır yardım ettiğini belirterek, "Helvanın yapımı çok zor olsa da eşimle birlikte hazırlıyoruz. Bazı günler şehir içinde bazı günler yaylalara giderek helvayı satışa sunuyor. Helvaya ilgi oldukça fazla." ifadesini kullandı.

