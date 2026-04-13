        Ordulu çift, kentin asırlık helvasını 30 yıldır birlikte hazırlıyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordulu Hacı ve Kadriye Gürdal çifti, coğrafi işaret tescilli Perşembe ceviz helvasını 30 yıldır birlikte hazırlayarak ağızları tatlandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Ordulu çift, kentin asırlık helvasını 30 yıldır birlikte hazırlıyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordulu Hacı ve Kadriye Gürdal çifti, coğrafi işaret tescilli Perşembe ceviz helvasını 30 yıldır birlikte hazırlayarak ağızları tatlandırıyor.

        Altınordu ilçesinde yaşayan Gürdal çifti, meyan kökü, çöven otu, şeker, ceviz ve limon tuzu kullanarak uzun uğraşlarla Perşembe ceviz helvasını her hafta birlikte hazırlıyor.

        Helvayı evlerinin yanındaki alanda hazırlayan çift, yaklaşık 3 saat boyunca uğraşını verdikleri asırlık lezzeti kentin farklı noktalarında ve turizm yerlerinde satışa sunuyor.

        Hacı Gürdal, AA muhabirine, dedesinden kalan mesleği eşiyle sürdürdüğünü söyledi.

        Henüz 11 yaşındayken cevizli helvanın yapımını öğrendiğini anlatan Gürdal, "50 yıldır bu işle ilgileniyorum. Askerlik dışında hep bu işi yaptım. 30 yıldır da eşimle helva hazırlayarak satışa sunuyoruz." dedi.

        Gürdal, Perşembe ceviz helvası üretimi için hazırlıkların bir gün öncesinden başladığını dile getirdi.

        Ana maddelerin çöven otu ve meyan kökü olduğunu belirten Gürdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kısık ateşte tavalara koyduğumuz suyu ısıttıktan sonra şekerini ilave ediyoruz. Şeker belli bir kıvama geldikten sonra çöven otu veya meyan kökü suyundan hazırladığımız maddeyi bununla karıştırıyoruz. Ardından cevizini ilave edip bakır teknelere dolduruyoruz. Helvayı bir gün dinlendirdikten sonra satışa hazır hale getiriyoruz. Helvanın hazırlanma aşamaları çok zorlu."

        - Gurbetçiler ilgi gösteriyor

        Perşembe ceviz helvasının asırlık bir lezzet olduğunu vurgulayan Gürdal, "Helvaya Ordu'da yaşayanların dışında gurbettekiler çok rağbet gösteriyor. Yaz aylarında yurt dışından gelen gurbetçilerimizin helvaya olan ilgisi oldukça fazla. Bir asra aşkın süredir yapılan bu lezzeti üçüncü kuşak olarak sürdürüyorum. Ben de oğluma devretmek istiyorum." diye konuştu.

        Gürdal, helvanın yapımında en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade ederek, "Her hafta eşimle biz bu helvayı hazırlıyoruz. Helvanın hazırlanması çok zahmet ve meşakkat istiyor. Eşim olmadan bunu yapma şansım yok. Helva tek başına yapılmıyor, iki kişi olması gerekiyor." dedi.

        Kadriye Gürdal ise helva yapımında eşine 30 yıldır yardım ettiğini belirterek, "Helvanın yapımı çok zor olsa da eşimle birlikte hazırlıyoruz. Bazı günler şehir içinde bazı günler yaylalara giderek helvayı satışa sunuyor. Helvaya ilgi oldukça fazla." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Doğadan topluyor, türkülerle örüyor: 45 yıllık usta dikenli sarmaşıktan bal...
        Doğadan topluyor, türkülerle örüyor: 45 yıllık usta dikenli sarmaşıktan bal...
        Uçurumdan yuvarlanan otomobilde ölen baba ve kız toprağa verildi
        Uçurumdan yuvarlanan otomobilde ölen baba ve kız toprağa verildi
        Ordu'da darbukayı bidonla öğrenen ilkokul öğrencileri konser verdi
        Ordu'da darbukayı bidonla öğrenen ilkokul öğrencileri konser verdi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve öğretmen kızı son yolculuğuna uğ...
        Trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve öğretmen kızı son yolculuğuna uğ...
        Ordu'da yamaçtan yuvarlanan otomobilde ölen baba ve kızının cenazesi defned...
        Ordu'da yamaçtan yuvarlanan otomobilde ölen baba ve kızının cenazesi defned...
        Ordu'da feci kaza: Öğretmen ve babası hayatını kaybetti
        Ordu'da feci kaza: Öğretmen ve babası hayatını kaybetti