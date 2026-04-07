Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de sele kapılan araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu selde sürüklenen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 07.04.2026 - 23:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı.

        Taşkın nedeniyle oluşan selde bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.

        İhbarlar üzerine bölgeye AFAD, belediye, jandarma, emniyet ve DSİ ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

        - Otoparka sürüklenen bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti


        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, ilçeye giderek sağanaktan etkilenen alanlarda incelemede bulundu.


        Ekiplerin çalışmalarını takip eden Vali Serdengeçti, gazetecilere, Kadirli ilçesinde Bülbül Deresi'nin saat 20.00'de şiddetli yağışla taştığını ve sular altında kalan yerlerin olduğunu söyledi.

        Taşkınla ilgili bilgi veren Serdengeçti, şunları kaydetti:

        "Bu lokasyonlardan birinde de belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü Birimi ve Öğretmenevi lokasyonunda otoparkın içerisinde 2 vatandaşımız vefat etti. Araç çıkarıldı. Sel, taşkın ihbarıyla birlikte tüm birimlerimiz koordinasyonla AFAD, DSİ, jandarma ve emniyet birimlerimiz, belediyemiz, itfaiyemiz 550 personel ve 150'nin üzerinde makine ekipmanla vatandaşlarımızın öncelikle can güvenliğini sağlamak, sonra maddi tahribatın ortadan kaldırılmasıyla ilgili canhıraş bir çalışma içerisine girildi. Birçok vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi. Maalesef bu arada da 2 vatandaşımız sele kapılarak otoparkın içerisinde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün bahçesinde araç içerisinde vefat etti. Milletimizin başı sağ olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Petrolde Hürmüz paniği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Sigortada demokrasi şöleni
        Hastaneye kaldırıldı
        Benzer Haberler

        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı; sele kapı...
        Sağanak sonrası Savrun Çayı taştı, Kadirli'de hayat durma noktasına geldi
        Osmaniye'de sağanak; Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taş...
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'ni ziyar...
