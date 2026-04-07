Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'ni ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmaniye'de arkeolojik çalışma yürütülen Kastabala Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.
Bakan Ersoy, tarihi 2 bin 700 yıl geçmişe uzanan antik kenti ziyaret etti.
Kazı başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir ile görüşen Ersoy, bölgede yürütülen çalışmaları inceledi.
Ersoy, antik kentin tiyatro bölümünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarette, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da yer aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.