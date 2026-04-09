Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Osmaniye merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, MASAK verilerinin incelemesiyle 49,2 milyar liralık finansal hareketliliğin tespit edildiği hesap sahipleri hakkında araştırma başlattı. Araştırmada, bazı şüphelilerin banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları tespit edildi. Osmaniye, Mardin, Gaziantep ve Bingöl'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetli hakimlikçe tutuklandı.

