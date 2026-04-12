Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de otomobilin yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı plakalı otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de otomobilin yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı plakalı otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçta yaptıkları incelemede yakıt deposuna gizlenmiş 48 kilo 750 gram sıvı sentetik uyuşturucu bulan ekipler, İran uyruklu sürücü H.P'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
