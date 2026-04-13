Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığını belirlediği şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Kent merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, serbest bırakılan diğerleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

