Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sağanak taşkın ve heyelana neden oldu
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkın ve heyelan meydana geldi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkın ve heyelan meydana geldi.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Şehit Yüzbaşı Adem Akyıldız Caddesi'ndeki alt geçitte biriken su nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı araçlar dere yatağını devrildi, yollar ulaşıma kapandı.
Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerince taşkın ve heyelandan etkilenen alanlarda çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.