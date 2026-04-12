Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        ÇAYKUR'dan yaş çay sezonu öncesi üreticilere bilgilendirme

        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, yaş çay sezonu öncesinde üreticileri gübreleme tekniği ve hasat konusunda yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay hasadına sayılı günlerin kaldığı, sezonun rahat ve verimli bir ortamda geçmesi için bazı konuların hatırlatılması gerektiği belirtildi.

        Gübreleme işlemlerinin üreticilerin gündeminde olduğu ifade edilerek, bitkilerin kök kısmına ve toprağı eşeleyerek gübre verilmesinin en uygun yöntem olduğu vurgulandı.

        Doğru gübreleme tekniği uygulandığında çay bitkisinin gübreden gerçek anlamda istifade etmesinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Çay hasadına başlarken ileriki aşamalarda ihtiyaç duyduğumuz kademe oluşacak şekilde çalışma yürütmemizin önem arz ettiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadesi kullanıldı.

        ÇAYKUR'un önceki yıllarda olduğu gibi üretici ürünlerinin garantörü olmayı sürdüreceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Ancak bunun sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için hasadı kısa zaman içerisinde tamamlama aceleciliğine girmeden, günlük işleme kapasitemizin tüm sürgün dönemine yayılarak kullanılacağı bir ortam oluşturmak gerekmektedir. Çay bahçelerimiz, büyüklerimizin geçmişte üstün gayretler göstererek, bizlere ulaştırdığı güçlü ekonomik kıymetlerdir. Bu ürünün sunmuş olduğu değerin gelecek kuşaklarımıza da miras bırakılması hepimizin elindedir. Çay bahçelerinin hasada hazırlanmasından, ürünlerin en uygun şekilde toplanıp üretilmesine kadar her aşamada tüm paydaşların bu sorumlulukla çalışma yürütmeye devam etmesi başarılarımızı daim kılacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

