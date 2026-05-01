Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Orhun Aydın Duran
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Augusto, Sowe
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Yasir Subaşı, Andzouana, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Arif Boşluk, Svendsen, Gonçalves, Olaigbe
Gol: Dk.16 Jin-Ho Jo (TÜMOSAN Konyaspor), Dk.18 Laçi (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk.27 Jin-Ho Jo (TÜMOSAN Konyaspor), Dk.31 Augusto (Çaykur Rizespor)
RİZE
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.