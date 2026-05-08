Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de 7 katlı dev çay bardağı şeklindeki yapıyı "endüstriyel dağcılar" temizliyor

        Rize'de 7 katlı dev çay bardağı şeklindeki yapıyı "endüstriyel dağcılar" temizliyor

        Rize'de, Çay Çarşısı'nın bulunduğu alanda yer alan 7 katlı dev çay bardağı şeklindeki yapı, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de 7 katlı dev çay bardağı şeklindeki yapıyı "endüstriyel dağcılar" temizliyor

        Rize'de, Çay Çarşısı'nın bulunduğu alanda yer alan 7 katlı dev çay bardağı şeklindeki yapı, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

        Rize Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük çay bardağının dış temizliğinin her yıl yapıldığını söyledi.

        Rize'de çok sayıda doğa sporcusu bulunduğuna değinen Önder, "Bu coğrafyanın yetiştirdiği kardeşlerimizle birlikte bu çalışmayı yapalım dedik. Endüstriyel dağcılık Türkiye'de de artık revaçta. Malezya'da, Rusya'da bu temizliği yapan arkadaşlarımızın güvenlik önlemlerini çok yakından bildiğimiz, kendilerini de tanıdığımız için bu yıl bardağın dış temizliğini bu arkadaşlara yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

        Önder, çalışmalarda ciddi güvenlik önlemleri aldıklarını belirterek, "İp tekniği kullanıyorlar. Farklı tekniklerle dev gökdelenleri, Dubai'deki büyük iş merkezlerinde çalışan arkadaşlarımızla böyle bir çözüm yönüne girdik." dedi.

        Ekipte yer alan endüstriyel dağcı Selçuk Çolak ise dağcılık ve endüstriyel alanda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, dev çay bardağının dış cephe temizliğini ekip halinde gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Hava şartlarında olumsuzluk yaşanmaması halinde temizliğin 3-4 gün süreceğini ifade eden Çolak, ekipmanın ulaşamadığı birçok tesis ve rüzgar türbinlerinde bu yöntemle temizlik yapıldığını kaydetti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
        Rize'de otomobil kamyona çarptı; 1'i bebek, 6 yaralı
        Rize'de otomobil kamyona çarptı; 1'i bebek, 6 yaralı
        Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Karadeniz zirvelerinde 'mayıs karı'
        Karadeniz zirvelerinde 'mayıs karı'
        Yaş çay sezonuna sayılı günler kala üreticiler hazırlıklarını sürdürüyor
        Yaş çay sezonuna sayılı günler kala üreticiler hazırlıklarını sürdürüyor
        Çayeli Bakır'da güvenlik bir öncelik değil temel bir değer olarak görülüyor
        Çayeli Bakır'da güvenlik bir öncelik değil temel bir değer olarak görülüyor