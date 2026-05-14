Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de "Sevgi Varsa Engel Yok" sergisi açıldı

        Rize'de "Sevgi Varsa Engel Yok" sergisi açıldı

        Rize'de, Çayeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü organizesinde "Sevgi Varsa Engel Yok" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 13:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de "Sevgi Varsa Engel Yok" sergisi açıldı

        Rize'de, Çayeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü organizesinde "Sevgi Varsa Engel Yok" sergisi açıldı.

        Kent merkezinde yer alan bir alışveriş merkezinde, Engelliler Haftası dolayısıyla açılan sergide, tespih, bileklik, süs eşyası, atkı, tablo gibi çeşitli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Çayeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde El Sanatları öğretmeni olarak görev yapan Mahiye Kömürcü, yıl içindeki çalışmaların sergide yer aldığını söyledi.

        Kömürcü, stantlarda sergilenen çalışmalarda, seramik objeler, elmas mozaikler, sepet örgüleri, el işi örgüleri engelli bireylerle birlikte ortaya çıkardıklarını belirtti.

        Sevgiyle her şeyin aşılabileceğini düşündüğünü dile getiren Kömürcü, "Engellerin de aşılabileceğini düşünüyorum. Çünkü biz atölyede böyle çalışıyoruz. Sevgiyle her şeyi yapabiliyorlar. Bir şeyler yapınca, ürünler beğenildiğinde mutlu oluyorlar. Onun için de sevgi varsa engel yok diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Açılışını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü ile Çayeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yasin Gündoğdu'nun yaptığı sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak
        Çayeli Bakır'a iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası alanda çifte ö...
        Çayeli Bakır'a iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası alanda çifte ö...
        Rize'de karla kaplı yayla yolları tek tek ulaşıma açılıyor
        Rize'de karla kaplı yayla yolları tek tek ulaşıma açılıyor
        Rize'de kamyon kazası: 1 ölü
        Rize'de kamyon kazası: 1 ölü
        Rize'de geriye kayan kamyondan atlayan sürücü öldü
        Rize'de geriye kayan kamyondan atlayan sürücü öldü
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmede...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmede...