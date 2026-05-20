        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de "16. Dünya Arı Günü" kutlandı

        Giriş: 20.05.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Rize'de "16. Dünya Arı Günü" kutlandı

        Çay Çarşısı Etkinlik Alanı'nda, "İnsanlık ve Gezegen için Arılarla Birlikte" sloganıyla düzenlenen programda konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, arı ve doğaseverlerin buluşmasını kentte gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Vali Baydaş, verimli ve markalı bir bal üretimine ihtiyaç olduğunu belirterek, "En bilinir markamız bizim Anzer balıdır. Anzer balının da fiyat ve verim yönünden geride kaldığını görmüş oluyoruz. Bizim bu buluşmalardan markalar ve o markaların reklamlandırılması, kıymetlendirilmesiyle ilgili çalışmaya öncelik vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

        Çok nitelikli bal çeşidi olduğunu vurgulayan Baydaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çam balında dünyanın en büyük üreticilerinden birisiyiz. Kestane balında özellikle Karadeniz yöresinde bir uçtan bir uca çok kaliteli kestane balı üreten bölgelerden bir tanesi. Burada komar balı, dağ gülü balı, deli bal dediğimiz ballar da yarın öbür gün markalandığında ve kıymetlendiğinde dünyadaki diğer ballar gibi adeta elmas kıymetinde yer edecek ballardan, markalardan birisi olabilir. Bunların da bu manada markalanması ve değerlenmesi adına bu organizasyonlar inşallah yol açıcı olacaktır diye düşünüyorum."

        - "Türk arıcılığını daha da ileri taşımaya devam edeceğiz"

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir ise Rize'nin doğası, zengin florası, yaylaları ve ünlü balıyla arıcılığın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin önemli bir arıcılık ülkesi olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Arıcılığın gelişimi için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanlığımızın son dönemde arılı kovan desteklerinde yaptığı artışlar, kadın ve genç arıcılarımıza sağlanan ilave destekler, gezginci arıcılarımıza yönelik katkılar ve örgütlü üretime verilen destekler sektörümüz adına son derece kıymetlidir. Tarım ve Orman Bakanlığımıza üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Arı varsa hayat var, üretim var, gelecek var. Arıyı korumak, toprağı, tarımı ve insanlığın geleceğini korumaktır. Bu inançla, üretmeye, birlik olmaya ve Türk arıcılığını daha da ileri taşımaya devam edeceğiz."

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, alanda kurulan stantları gezerek arı ve arı ürünlerini inceledi.

        Bugün sona erecek etkinlik kapsamında arıcılık sektörü temsilcileri, üreticiler, akademisyenler ve doğal bal üretimine ilgi duyan ziyaretçilerin bir araya gelmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
