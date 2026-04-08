        Rize'de "Süs Bitkileri Zirvesi" başladı

        Rize Belediyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince organize edilen "Rize Süs Bitkileri Zirvesi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Vali İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvede, kentin süs bitkileri ve çiçeklerin doğal olarak yetiştirildiği bir alan olduğunu söyledi.

        Kadın kooperatiflerinin bu alanda üretim yapacak bir hale gelmesinin önemli olacağını belirten Vali Baydaş, "Kadınlarımızın burada üretim gerçekleştireceği ve o üretimin de alıcılarla buluşacağı bir düzlem oluşturulmuş olacak. Bunun en kıymetli tarafı budur. Bu bitkileri bu yönüyle kıymetlendirebilir ve bunu sürdürülebilir hale getirebilirsek bu çalışma başarıya ulaşırsa ki o adımda ilerliyor. Burada yepyeni bir istihdam ve gelir alanının oluştuğunu hep birlikte birkaç yıl içinde göreceğiz." diye konuştu.

        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Rize'nin sadece çay üretmediğine işaret ederek, "Özellikle 1870'li yıllardan sonra Batum üzerinden gelen birçok bitki türü burada üretilmiş. 1960'lı ve 70'li yıllarda Türkiye'nin fidancılığı büyük ölçüde bu bölgeden karşılanmıştır." dedi.

        Süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Metin, "Bir seramız var. Orada birçok farklı türleri arkadaşlar deniyorlar. Ekonomiye dönüşmesi çok önemli. Ekonomiye dönüştüğü zaman arka planda bir gelişme oluyor. İnşallah bu üretim desteklenir ve bu geri dönüşün sürdürülebilir tarafı hayata geçer." ifadelerini kullandı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da tarımın yalnızca üretim değil, bilginin teknolojiyle buluştuğu ve katma değerin belirleyici olduğu stratejik bir alana dönüştüğünü, bu dönüşümün merkezinde ise süs bitkileri sektörünün yer aldığını belirtti.

        Süs bitkilerinin az alanda yüksek gelir sağlayan, estetik değeri ekonomik güce dönüştüren, çevresel ve sosyal katkılarıyla öne çıkan bir sektör olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Rize sahip olduğu iklimi, doğal florası ve biyolojik çeşitliliği ile bu alanda büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin ekonomik değere dönüşmesi bilgi, organizasyon ve vizyonla mümkündür. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak biz sadece bilgi üreten değil, bu bilgiyi sahaya yansıtan ve ekonomik değere dönüştüren bir anlayışla hareket ediyoruz. Kamu, üniversite ve özel sektörün birlikte hareket ettiği bu yapı, bölgesel kalkınmanın temelidir."

        Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Davut Keleş, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, İç ve Dış Mekan Peyzaj Bitkileri Üreticileri Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar da katıldı.

        Yarın sona erecek zirve kapsamında Türkiye'de süs bitkileri üretimi ve araştırmaları, pazarlama deneyimleri ile bölgesel potansiyel konularında özel sektör temsilcileri ve akademisyenler görüşlerini paylaşacak, kentteki süs bitkileri üretim alanlarında teknik gezi gerçekleştirilecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        İfade verecek
        İfade verecek
        Polislere yönelik sözlere soruşturma!
        Polislere yönelik sözlere soruşturma!
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı

        Benzer Haberler

        Rize'de yol düzenleme çalışmalarında tarihi taş kemerli köprü bulundu
        Rize'de yol düzenleme çalışmalarında tarihi taş kemerli köprü bulundu
        Yolun altında keşfedilen 2 asırlık köprü, cam kaplamayla korunacak
        Yolun altında keşfedilen 2 asırlık köprü, cam kaplamayla korunacak
        Rize'de deri sırtlı deniz kaplumbağası görüldü
        Rize'de deri sırtlı deniz kaplumbağası görüldü
        200 yıllık tarihi kemer köprü yol yapımı çalışmasında gün yüzüne çıktı
        200 yıllık tarihi kemer köprü yol yapımı çalışmasında gün yüzüne çıktı
        Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Çay üreticileri yeni sezona hazırlanıyor
        Çay üreticileri yeni sezona hazırlanıyor