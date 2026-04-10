        Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi

        İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"na Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazı çıkışında Orhan Camisi önünde toplandı.

        Platformu adına açıklama yapan Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Abdülgani Baki, gözü dönmüş, azgın bir grup siyonist tarafından planlanan ve uygulamaya konulan, akıl almaz bir dönemin yaşandığını söyledi.

        İnsanlığın, adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından rehin alındığını, bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalınamayacağını dile getiren Baki, "Siyonist rejim şunu bilsin ki, zalimlerin topuna canımızla, başımızla, elimizle, aşımızla, varımızla yoğumuzla direneceğiz. Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken Lübnan'da ve İran'da ortaya konulan yeni vahşetler, insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır." dedi.

        Baki, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlali olduğunu ifade etti.

        Zulme karşı direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Baki, "Filistin'e Destek Platformu olarak meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel direniş hareketi başlatmakta, her yönden ve her hususta zalim siyonist rejimle mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda ikinci kez yola iki yüzü aşkın gemiyle çıkacak Sumud Filosu'na tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır'ın da konuşma yaptığı program, İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın duasıyla sona erdi.

        Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da katıldı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de Fevziye Camisi önünde toplanan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Kocaeli Eğitimi Destek Platformu, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, "Filistin'deki idam kararına karşı susmuyoruz" pankartı açtı.

        Grup adına açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Adem Honaz, tüm değerlerin yok sayıldığı bir zaman diliminden geçildiğini söyledi.

        Honaz, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının, İslam'ın ve Müslümanların izzetine yapılmış saldırı olduğuna işaret ederek "Ortaya konulan bu cürümlere karşı mücadelemiz kıyamete kadar devam edecektir." dedi.

        Açıklamaya, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, HÜDA PAR İl Başkanı Ali Çiftçioğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Güney, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Mustafa Salın ve Kocaeli Eğitimi Destekleme Platformu Dönem Başkanı Sezai Uzuner de katıldı.

        - Zonguldak

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Farabi Kampüsü önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Filistin'de soykırımı durdur", "Filistin 80 yıldır işgal altında" yazılı dövizler taşıyarak sloganlar attı.

        Filistin'e Destek Platformu adına açıklamayı okuyan Selman Kürklü, zulüm dalgasının sadece Filistin topraklarıyla sınırlı kalmadığını, işgalci rejimin saldırganlığının tüm bölgeyi ateş çemberine sürüklediğini söyledi.

        Siyonist İsrail'in bunlarla da yetinmediğini belirten Kürklü, hiçbir aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği bir suça daha imza attığını kaydetti.

        Kürklü, işgalci rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinlinin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı karar verildiğini belirterek "Bizler bu kararı kabul etmiyoruz. Hiçbir hukuk ilkesine dayandırılamayan bu cani tutum, siyonist rejimin ulaştığı ahlaksızlığın ve alçaklığın boyutunu gözler önüne sermektedir. Sağlık, teknoloji, gıda, ahlak ve daha pek çok alanda dünyanın başına bela olan siyonizmden elbette Filistin ve tüm insanlık bir gün kurtulacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

