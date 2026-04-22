        Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde nehirde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde dün amcasının oğluyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen yabancı uyruklu A.İ'yi (6) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

        AFAD, İHH, Sakarya Arama Kurtarma, itfaiye, deniz polisi ve jandarmadan 35 kişinin katıldığı çalışmalarda 5 bot, 8 araç ve 4 dron kullanılıyor.

        Ekipler, su altında ve nehir üstü çevresinde arama yapıyor.

        - "Balığı almak için iple suya sarkıtıldı" iddiası

        Suya düşen A.İ'nin ağabeyi Abdülkerim İ, gazetecilere, kardeşinin kuzeniyle balık tutarken suya girdiğini ve akıntıya kapıldığını anlattı.

        Kuzeninin kendisine gelip olayı anlattığını ifade eden Abdülkerim İ, "Babam Almanya'da, bu yüzden tek geldim. Ben işteydim, amcaoğlum gelip olayı anlattı. Balık tuttular, kardeşime ipi bağlayıp 'Balığı getir.' dedi. Kardeşim girip çıktı, balığı görmedi. Kendine ipi bağladı, ayağını suya sokup balığı tutmak istedi, düştü. Bu sırada ip kopunca kardeşim gitti. Amcaoğlum beni çağırdı, 'Senin kardeşin suya düştü.’ dedi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

