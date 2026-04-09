Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sakarya Haberleri

        Sakarya Valisi Doğan'dan "Polis Haftası" mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Polis Teşkilatının Kuruluşunun 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 22:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğan, mesajında, milletin huzur ve güvenliğinin teminat olan kahraman polislerin, fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yaparak toplum düzeninin korunmasında hayati rol üstlendiğini bildirdi.

        Hukukun üstünlüğünü esas alan, insan hak ve özgürlüklerin saygıyı önceleyen kutlu görevin, milli birlik ve beraberliğin en güçlü dayanaklardan biri olduğunu aktaran Doğan, "Polis teşkilatımız, suçla mücadele ederken aynı zamanda milletimizin gönlünde güven duygusunu yeşerten, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında güçlü bağlar kuran müstesna yapıdır. Sergilediği vakar, kararlılık ve adalet anlayışıyla toplumsal huzurun sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.


        Doğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda güvenliğin sadece asayişin sağlanması değil aynı zamanda insan onurunun, kamu düzeninin ve toplumsal barışın en üst seviyede korunması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu büyük hedefe ulaşmada polis teşkilatımız, çağın gerektirdiği donanım, bilgi ve yüksek görev ahlakıyla en önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecektir. Köklü geçmişe ve güçlü teşkilat kültürüne sahip Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı gönülden kutluyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden muazzez şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Polis teşkilatımıza sağlık, muvaffakiyet ve esenlikler diliyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza, muhterem hemşehrilerime ve yüce milletimize selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
