Türkiye'deki çifte vatandaşlara "Bulgaristan'daki soydaşlarınızın haklarını korumak için sandığa gidin" çağrısı

EMRE AYVAZ - Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, son 5 yılda sekizinci erken genel seçimin yapılacağı Bulgaristan'da siyasi istikrarsızlığın sona ermesi ve Türklerin kazanımlarını daha da artırması için çifte vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.



Çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da 19 Nisan'da gerçekleştirilecek erken genel seçim için Türkiye'de kurulacak sandıklarda oy kullanacak.



Bilaloğlu, AA muhabirine, Bulgaristan'da kurulan koalisyon hükümetlerinin devam edemediğini ve sürekli seçim yapıldığını, 19 Nisan'da yeniden sandığa gideceklerini söyledi.



Çifte vatandaşlara Türkiye'de kurulan sandıklarda ya da Bulgaristan'a giderek oy kullanma çağrısında bulunan Bilaloğlu, şöyle devam etti:



"Bulgaristan'ın istikrarlı ülke olmasını arzuluyoruz. Orada demokratik hakların devam etmesini istiyoruz. Orada yaşayan kardeşlerimiz için herkes bu seçimlere iştirak etsin. İyi bir hükümet gelsin, tek başına olmasa da iyi bir koalisyon gelsin, herkes kendi düşündüğüne oy versin ki Bulgaristan, ileriki dönemlerde artık düzgün, iyi yönetilir hale gelsin."



Bilaloğlu, Sakarya'da sandık olmayacağını ve en yakın sandığın Gebze'de kurulacağı bilgisini vererek, ulaşım için destek sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.



- "Bulgaristan'a gitmek isteyenler olursa dernek olarak hazırlıklarımızı yaptık"



Belediyelerle koordinasyon halinde olduklarını ve Valilikle görüştüklerini belirten Bilaloğlu, "Bize en yakın nokta şu anda Gebze sandık bölgesi oluyor. Gebze'de de en az 10 sandık açılıyordu, orada da seçmen sayısı çok yüksek. Fiziki olarak bir sandıkta maksimum 1000-1200 kişi oy kullanabilir. O yüzden Yalova, Eskişehir olabilir. Hangisine uygunsa oy kullanmak isteyen soydaşlarımızı ulaştırmaya çalışacağız. Aynı zamanda Bulgaristan'a da gitmek isteyenler olursa dernek olarak hazırlıklarımızı yaptık, ulaştırmaya çalışacağız seçmenlerimizi." diye konuştu.



Bilaloğlu, Bulgaristan'da seçime 24 partinin girdiğini ve bunlardan bir kısmının koalisyon şeklinde katıldığını, Türk ve Müslümanları temsil eden partilerin de bulunduğunu anlattı.



Bulgaristan'daki azınlık haklarına işaret eden Bilaloğlu, "Türk ve Müslümanların seçimlere katılarak kendi adaylarını parlamentoya sokabilmesi gerekiyor. Bulgaristan'da azınlık olarak hakları söz konusu. Seçtiğimiz, parlamentoda temsil edilenler haklarımızı savunabilecekler. Kim bize iyi destek vermeye çalışacaksa onlara destek verecek Türk ve Müslüman toplumumuz." değerlendirmesinde bulundu.



Bilaloğlu, Bulgaristan Anayasası'na göre herkesin parti kurabildiğini dile getirerek, "Türklerin haklarını savunan partiler kuruldu. Parlamentoda bunun daha güçlü şekilde yer alması için seçimlere herkes iştirak etsin ki gücümüzü gösterebilelim. Hiç kimse, 'Ben sandık başında çok bekleyeceğim.' demesin, bir günümüzü ayıralım, gerekirse Bulgaristan'a gidelim, oyumuzu kullanalım." ifadelerini kullandı.



- "Oyları artırırsak sosyal haklarımızı çok daha kolay elde edebiliriz"



Çifte vatandaş Abdurrahim Yılmaz da Bulgaristan'da istikrarsızlığın bu seçimlerle sona ereceğini inandığını söyledi.



Çifte vatandaşlığın kendileri için avantajlarının bulunduğunu belirten Yılmaz, "Bununla doğup büyüdüğümüz topraklarda bağlantımızı koparmamış oluyoruz, oradaki akrabalarımızla, insanlarımızla zaman zaman görüşüyoruz, dertleşiyoruz." dedi.



Yılmaz, sandığa gitme çağrısı yaparak sözlerini şöyle tamamladı:



"Oradaki insanlarımızın yaşantısının iyileşmesi, hem ekonomik hem de gelecekte siyasi olarak öz güvenlerinin olması, kültürel, dini ve milli kimliklerini korumaları açısından haklarımızı savunan partileri desteklemek, bizim için son derece önemli. O açıdan Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların bulundukları yerlerde ya da Bulgaristan'a giderek oy kullanmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Oylarımızı artırırsak vatandaşlık haklarımız daha kolay çözülebilir, sosyal haklarımızı çok daha kolay elde edebiliriz."

