Sakarya'da evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

Sakarya'da evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçesindeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



İnceleme ve araştırmalar sonucu evlerden ziynet eşyası ve para çalan 2 kadın tespit edildi.



Polis ekipleri, şüpheliler S.Ç. (33) ve E.İ'yi (25) Pamukova ilçesinde gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.İ. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, S.Ç. hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı.

