Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 14:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğince "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçu kapsamında Adapazarı ilçesinde 2 iş yerine operasyon yapıldı.

        Operasyonda iş yeri sahibi S.Ç. (53) ile A.K. (56), N.K. (48) ve Y.G. (42) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, yürütülen çalışmalarda 5 mağdur kadın kurtarıldı. Bir ev ile 2 iş yerinin de Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca mühürleneceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da "fuhuş ocağı" operasyonu: 4 tutuklama Çay ocağına gelenlere fuhu...
        Sakarya'da "fuhuş ocağı" operasyonu: 4 tutuklama Çay ocağına gelenlere fuhu...
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 8 yıllık çalışmaları anlatıldı
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 8 yıllık çalışmaları anlatıldı
        Çay ocağında fuhşa aracılık yapanlara operasyon: 4 tutuklama
        Çay ocağında fuhşa aracılık yapanlara operasyon: 4 tutuklama
        Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı
        Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı