        Sakarya'da kuru yük gemisi karaya oturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Yabancı bandıralı yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle sürüklendi. Gemi, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu.

        İhbar üzerine bölgeye, kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gemideki 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatılacağı, bölgeye sahil güvenlik tarafından hava aracı istendiği öğrenildi.

        Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

